Assembleia-geral do Santa Clara adiada devido à pandemia

“A Mesa da Assembleia-Geral informa que a reunião ordinária da assembleia-geral do CD Santa Clara, inicialmente prevista para o dia 26 junho de 2021, será adiada, em data ainda por definir, em virtude das recomendações e diretrizes da Autoridade de Saúde”, avança o clube, em nota de imprensa.

A assembleia-geral iria decorrer em Ponta Delgada, em São Miguel, ilha que regista a maioria dos casos de covid-19 do arquipélago.

A reunião magna tinha sido inicialmente marcada para 26 de março, tendo sido adiada para 26 de junho devido à pandemia da covid-19.

Em 13 de setembro de 2020, foi anunciado que o Santa Clara criara uma comissão para alterar o símbolo do clube, uma alteração “fundamental” para a equipa açoriana ter uma “marca própria” e se “emancipar” de emblemas semelhantes, segundo a direção.

Atualmente, o emblema do Santa Clara é idêntico ao do Benfica, uma vez que nos anos 60 os açorianos tornaram-se uma filial do clube da Luz e, apesar de o Santa Clara já não ter ligações formais ao Benfica, o emblema manteve-se.

O emblema proposto pela direção do Clube Desportivo Santa Clara baseia-se num brasão, que ostenta a bandeira dos Açores e onde predominam as cores vermelho e preto.

No centro do emblema proposto, encontra-se um grifo (fusão entre o milhafre e o leão), um “símbolo da união do passado”, uma vez que a primeira imagem do clube ostentava um leão.

Os Açores têm atualmente 304 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 281 em São Miguel, 11 na Terceira, nove no Faial, dois em São Jorge e um em Santa Maria.