Artur Lima diz-se “muito expectante” com próxima Comissão Bilateral Permanente

“É um processo de luta permanente, de negociação diplomática, que envolve a Região e o Estado Português, e temos de ser muito determinados na nossa intenção de mitigar a contaminação”, embora sempre com atenção ao relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos da América.

Artur Lima falava num encontro com dirigentes associativos, culturais, sociais e económicos das comunidades Açorianas do Estado de Massachussets, reunião tida em New Bedford e que integra a visita do governante, e do Presidente do Executivo Regional, José Manuel Bolieiro, a comunidades Açorianas da Costa Leste.

“Temos de ser determinados e duros na negociação, essa é a minha postura", prosseguiu o Vice-Presidente do Governo, que acrescentou que, para o XIII Executivo Regional, “primeiro está a saúde” dos Açorianos, “acima de qualquer diplomacia".

Os norte-americanos, reconheceu, deram um “passo pequenito” na Bilateral tida no verão, com a garantia da realização de um estudo sobre a situação da contaminação de solos e aquíferos, mas haverá, da parte dos Açores, uma “postura mais exigente” na procura de uma solução que permita “mitigar” o problema.

“Não é uma solução nada fácil, é muito complicada”, concretizou Artur Lima.