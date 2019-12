Artesãos dos Açores na final do Prémio Nacional de Artesanato

“Quero expressar a minha grande satisfação ao Maxim Pavlov e ao Rui Pedro, na categoria ‘Inovação’, e à Isabel Silva Melo, na categoria ‘Empreendedorismo Novos Talentos’, pelo facto de terem sido selecionados e, assim, participarem na grande final do Prémio Nacional de Artesanato 2019”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota.





O Prémio Nacional de Artesanato, promovido e desenvolvido no território continental pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), tem por objetivo incentivar a produção artesanal, nas suas vertentes tradicional e contemporânea, distinguindo os artesãos portugueses, privilegiando as suas competências técnicas e profissionais, bem como a sua capacidade estética.





Este prémio visa ainda o reconhecimento de intervenções relevantes de entidades públicas e privadas na promoção das atividades artesanais, assim como o incentivo a trabalhos de investigação no domínio das artes e ofícios.





As candidaturas nomeadas em cada categoria serão submetidas à apreciação do público até 13 de dezembro, por recurso a votação pela Internet, através do endereço

https://formularios.iefp.pt/index.php/136697?lang=pt, sendo que os resultados finais serão divulgados em 2020, em data a definir.