Arquipélago promove ‘Noite dos Museus’ com concerto online

De acordo com nota, os concertos serão transmitidos no Instagram do Arquipélago (@arquipelago_centrodeartes), a partir das 20h30, sendo que cada artista tocará durante aproximadamente 30 minutos.



"Um dos principais objetivos do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas para a comemoração da data neste ano em particular, para além do apoio aos artistas açorianos, é incentivar à comemoração das datas especiais, fazendo uma pequena antevisão da abertura de portas deste Centro, prevista para breve", lê-se na nota.