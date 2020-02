Arquipélago promove concerto "Cine Voyage"

Este concerto, que é acompanhado pela projeção de filmes antigos, manipulados ao vivo, com grafismos feitos por João Pedro Gomes e Paulo Abreu, debruça-se sobre isoladas experiências fílmicas/sónicas, onde cada fotograma/som é autossuficiente e independente dos outros.

O acesso a este concerto tem um custo de cinco euros e está limitado à lotação da sala, devendo os bilhetes ser levantados na receção do Arquipélago até às 18h00 e, no dia do evento, a partir das 20h30, na bilheteira da 'Blackbox'.

As reservas de bilhetes podem ser feitas através do telefone 296 470 130 ou do email acacinfo@azores.gov.pt.