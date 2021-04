Arquipélago apresenta 'Sessões de leitura de poesia de Ana Hatherly'

As sessões decorrem nos dias 10 de abril com Eleonora Marino Duarte e Gonçalo Medeiros Borges; dia 17 de abril com António Silva e Margarida Benevides; dia 24 de abril com Fernando Nunes e Renata Correia Botelho. No dia 2 de maio tem lugar uma performance com o 'trio 3etc' (Filipa Gomes - violino; João Medeiros - eletrónica e João Malaquias - voz), num cruzamento de poesia com música experimental.





As sessões estão agendadas para as 16 horas.





Recorde-se que a exposição “A Escritora - Ana Hatherly na Coleção da FLAD” está patente no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas até dia 20 de junho, uma coprodução com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.