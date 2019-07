AR aprova recomendações pedindo ampliação do aeroporto da Horta

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira por unanimidade um texto final relativo a cinco projetos de resolução pedindo a ampliação e melhoria da capacidade operacional do aeroporto da Horta, nos Açores.

O texto final apresentado pela Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, hoje votado, referia-se a projetos de resolução apresentados por PCP, PSD, CDS, PS e BE.





A ampliação e requalificação do aeroporto da Horta, na ilha do Faial, é uma aspiração de há muitos anos dos locais.





Atualmente, a pista tem cerca de 1.700 metros de comprimento, e um dos objetivos do seu alargamento passa por melhorar as condições de aterragem dos Airbus A320 da Azores Airlines, que opera com restrições nas ligações entre Lisboa e a Horta.





A ANA/VINCI, que gere o aeroporto faialense, tem previsto no seu plano de atividades para os próximos quatro anos a ampliação das cabeçeiras da pista, em 90 metros para cada lado, correspondentes às zonas de segurança (RESA), que são obrigatórias em infraestruturas desta natureza.