Aprovadas duas novas unidades turísticas

Os novos empreendimentos turísticos que vão surgir na freguesia de São Sebastião, em Ponta Delgada, são notícia de destaque no Açoriano Oriental desta quarta-feira

Nesta edição, é ainda notícia de capa o cancelamento do contrato com o armador que obrigou à alteração de horários da Atlânticoline, o interesse do País Basco na criptoméria dos Açores, e ainda que o primeiro avião A321 neo LR da Azores Airlines está em fase de testes.



A reportagem sobre o Programa Escola Segura também está na primeira página de hoje, onde o Desporto faz chamada para a regata AZAB e para a contratação do médio açoriano Nené para o Santa Clara.