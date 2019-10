Apreendido na Terceira 190 quilos de pescado subdimensionado

As mais lidas

De acordo com a legislação em vigor, estas infrações são puníveis com coima até 37.500 euros.

Numa nota enviada às redações, a Inspeção Regional das Pescas explica que a apreensão ocorreu "no âmbito de uma missão de controlo de pescas que decorreu esta terça feira no Porto de Pesca de São Mateus da Calheta".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok