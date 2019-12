Apoio financeiro abrange 44 jovens do concelho da Horta

Citado em nota, o autarca salientou que este apoio financeiro é um contributo da Câmara Municipal que visa contribuir e custear as despesas das famílias com a educação dos seus educandos que se encontram a frequentar o Ensino Superior e/ou Técnico Superior Profissional.



José Leonardo referiu-se, ainda, aos vários projetos que a Horta tem desenvolvido enquanto Cidade Educadora, frisando que “as políticas que estabelecemos, neste âmbito, são motivo de orgulho para nós e, por isso, queremos continuar a fazer mais e melhor pelo nosso concelho”.



O apoio financeiro a jovens do município da Horta é uma prestação pecuniária, com valor devidamente inserido em dotação orçamental e que visa contribuir e custear, entre outras, as despesas de alojamento, alimentação, transporte, material escolar e propinas, dos/as jovens estudantes que frequentam Cursos Técnicos Superiores Profissionais e de Ensino Superior e que preenchem os requisitos definidos no Regulamento Municipal de Apoio Financeiro a Jovens.