“Apesar do crescimento da economia os salários não têm acompanhado”

Qual é a radiografia que o Bloco de Esquerda (BE) faz em relação à saúde na Região?

A saúde é um serviço público essencial e que diz muito às pessoas, pelo que as pessoas compreendem que um Serviço Regional de Saúde que responda às suas necessidades é essencial e não é substituível por outras soluções. O grande problema da saúde, para além de questões pontuais e que têm a ver com a organização do Serviço Regional de Saúde que poderia ser melhor, é o subfinanciamento da área que depois se reflete em todas as outras situações de ausência ou de falta de recursos. Se formos à origem da grande maioria dos problemas do Serviço Regional de Saúde vamos perceber que está no subfinanciamento. E quando não há recursos tudo começa a falhar: não se conseguem contratar os médicos, os enfermeiros, os assistentes operacionais ou os assistentes técnicos suficientes, nem os equipamentos necessários e há dificuldade de dar resposta às listas de espera de cirurgia ou para consulta de especialidade. É incrível que há mais de um ano o Governo não publique essas listas de espera.