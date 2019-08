Antram diz que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana

As mais lidas

“O pré-aviso não é claro, é dúbio e terá que ser explicado. Não serão pedidos serviços mínimos durante a semana”, disse o porta-voz da Antram, André Matias de Almeida, que falava aos jornalistas à entrada para Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), em Lisboa.

A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) garantiu que não vai pedir serviços mínimos para durante a semana, no âmbito a greve dos motoristas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok