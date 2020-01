António Ventura responsabiliza Mário Centeno por promessas não cumpridas nos Açores

O deputado que falava na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na generalidade, do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020),considerou que Mário

Centeno "tem responsabilidades acrescidas sobre o que foi prometido aos açorianos em 2016, e que até agora não foi cumprido. Os últimos quatro Orçamentos de Estado falharam com os açorianos, mesmo se parte destes compromissos estava inscritos em sede orçamental", disse citado em comunicado.





António Ventura desafiou Mário Centeno a dizer aos açorianos se o OE2020 vai permitir "a instalação dos radares meteorológicos, a descontaminação total dos solos e aquíferos na Praia da Vitória, a construção da cadeia de Ponta Delgada ou a criação do Centro de investigação Oceanográfica no Faial".





E, da mesma forma, referiu-se "à execução do PREIT, ao reconhecimento da Universidade dos Açores como academia ultraperiférica, aos investimentos no Porto da Praia da Vitória ou a satisfação das lacunas nos serviços do Estado em estruturas e meios humanos".





"Onde está o dinheiro neste Orçamento para tais compromissos?", perguntou António Ventura ao Ministro das Finanças.





O deputado do PSD/Açores na República afirma que, "caso não se cumpram estas iniciativas, vamos novamente assistir à criação de expetativas e ao habitual fazer de conta do governo, com mais falhanços e faltas de palavra para com os açorianos", concluiu.