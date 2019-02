As mais lidas

De acordo com comunicado, acompanham-no, como vice-presidentes, André Silveira, e António Borges.

António Vasco Viveiros, atual deputado do PSD/Açores à Assembleia Legislativa Regional, é o novo presidente da comissão política concelhia dos social democratas da Lagoa.

