António Almeida reuniu com secretário geral da CAP

A CAP constitui um parceiro social “determinante na definição das politicas agrícolas e de desenvolvimento rural em Portugal, integrando nos seus quadros dirigentes como o presidente da Federação Agrícola dos Açores, sendo por isso importante no contributo junto das instituições europeias na definição das politicas agrícolas onde se incluem as medidas com impacto nos Açores, atenta a relevância que o setor detém na economia da Região”, disse o deputado citado em comunicado.



Segundo o parlamentar social-democrata, “o grande desafio dos próximos tempos é o da diferenciação e valorização das fileiras agrícolas com destaque para os lacticínios dos Açores”.



De acordo com o comunicado, o deputado António Almeida sensibilizou o secretário geral da CAP para que “interceda, sempre que necessário, a favor da mudança de mentalidades, de modo a que se proceda com os apoios do novo quadro comunitário a um modelo de desenvolvimento agrícola que acrescente valor e promova o rendimento das famílias dos agricultores”.



António Almeida disse ainda que "os turistas procuram hoje o espaço agrícola e rural e estão dispostos a pagar pelos serviços que a agricultura pode prestar, mas exigem garantias e certificação nos processos produtivos e na distinção das produções”.



"Os Açores agrícolas têm de tirar partido do Ambiente e do Turismo para alavancar o valor das produções agrícolas, reestruturando os modelos de produção e recebendo compensações para manter no âmbito da ultraperiferia a vantagem da sua especificidade”, finalizou.