Anticiclone de regresso a Santa Maria com cultura e tradição

Depois do Santa Maria Blues e da Maré de Agosto já em formato presencial, ainda que com as devidas contingências, recebemos a fantástica notícia de que o Anticlone está de volta a Santa Maria.





Na última edição, em 2019, o nosso “enviado” especial, Roberto Sousa Moura, um amigo mariense cuja amizade originou-se curiosamente à conta de um outro festival de música, fazia o resumo perfeito daquele evento que já marcava o seu tom de singular – aqui valoriza-se a partilha de cultura na primeira pessoa, envolvendo as gentes locais, trazendo vida à ilha e, acima de tudo, valorizando a tradição.

Em 2021 não podemos esperar menos. O Anticlone volta a trazer o mesmo formato, baseado na música de proximidade, com João Pires, Edu Mundo, Francesco Valente e Ivo Costa em projetos a solo mas também enquanto grupo com Cordel. De 19 a 23 de Outubro, a tradição volta a dar as mãos à modernidade com palestras, workshops, jam sessions, concertos e mostras marienses na Biblioteca Municipal de Vila do Porto e Casa da Associação Escravos da Cadeínha.





É verdade que tivemos vários festivais a reinventarem-se em 2020 – a própria Maré de Agosto é um bom exemplo disso, com uma edição totalmente em formato online - mas não há nada como ver um espetáculo ao vivo. Nada substitui a música sentida e vivida no local, mas com o Anticilone conseguimos ter a certeza de uma experiencia ainda mais rica, envolta numa ilha de gente boa, de cultura marcada e de saudade fácil.