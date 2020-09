Angra recebe Festival de Teatro 2020

Inicialmente previsto para março, o Festival de Teatro teve de ser adiado face à pandemia e até estarem reunidas todas as condições de segurança quer para o público, quer para os artistas, o que acontece agora, refere comunicado.

Desta forma, o Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, recebe no dia 2 de outubro, a peça “4 Sogras é Demais” do Pedra-Mó; a 7 de outubro o grupo A Sala que propõe a peça “Boa Noite Mãe”; a 10 de outubro é a vez dos Cães do Mar pisarem o palco com a peça “Cartas do Brasil”; a 11 de outubro “Uma Viagem pelos Tesouros do Mar” é o desafio feito pelo grupo de teatro infantil Galáxia aos mais novos.

No dia 16 de outubro, o Alpendre leva à cena “A Solidão da Casa do Regalo” e, a encerrar o Festival de Teatro deste ano, a Associação Dionysus apresenta o Teatro de Variedades do Porto Judeu no dia 18 de outubro.

Todas as peças têm início pelas 21h30, à exceção das peças que têm lugar ao domingo, a saber a peça infantojuvenil do dia11de outubro, que tem início pelas 16 horas, e o Teatro de Variedades do dia 18 de outubro, que tem início às 18 horas.