Angra do Heroísmo lança projeto de apoio à parentalidade

Segundo refere nota, o projeto será desenvolvido em parceria com a associação 'Olhar Poente' e tem o seu início previsto para 21 de março, estendendo-se até 31 de dezembro 2022.





A marcação das sessões de apoio, por parte das famílias, poderá ser feita gratuitamente em https://angradoheroismo.pt/ama/ estando já disponível a calendarização para os meses de março e abril, sendo que este é um projeto que passará “uma vez por mês em cada uma das 19 freguesias de Angra do Heroísmo, facilitando assim o acesso a todas as famílias do concelho”.





Este projeto é uma das medidas do programa do município de Angra do Heroísmo de apoio à natalidade e apoio às famílias, que disponibiliza o acesso à população do concelho a um conjunto de informação em áreas muito específicas da maternidade e da parentalidade.





A nota explica ainda que serão realizados 16 workshops de temáticas diversas, dirigidos a profissionais de saúde, pais e educadores de jardins de infância e creches; cinco cursos de preparação para o nascimento e uma campanha de sensibilização sobre a importância do aleitamento materno.





“Em 2021 a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo foi galardoada com o prémio Autarquia + Familiarmente Responsável e este projeto reforça as medidas adotadas pelo município no sentido de facilitar a vida familiar a todos os munícipes, promovendo-se assim em simultâneo, um combate ao crescente envelhecimento da população e um incentivo às famílias que querem ter um ou mais filhos”, refere Fátima Amorim, vereadora da autarquia de Angra do Heroísmo, citada na mesma nota.





A equipa do AMA Angra conta com a colaboração de profissionais de diversas áreas ligadas à saúde materno-infantil (enfermeiras, médicas pediatras, fisioterapeutas e osteopatas, nutricionista e instrutora de pilates),





Em conjunto com este grupo de colaboradores foi construído o curso de preparação para o nascimento. “Temos formação contínua na área do aleitamento materno e educação perinatal, experiência no apoio a mães na amamentação e na parentalidade em geral. Somos uma equipa apaixonada por amamentação e parentalidade. A nossa essência é estar junto das famílias e escutar as suas verdadeiras necessidades, em cada uma das fases de transformação, dando-lhes suporte e ferramentas que promovam o seu bem-estar”, disse Carla Rodrigues, mentora do projeto AMA Angra.