Andreia Cardoso anuncia valor padrão no financiamento público aos Centros de Atividades Ocupacionais

A secretária regional da Solidariedade Social anunciou, em Ponta Delgada, que o Governo dos Açores já chegou a acordo com a União Regional das Misericórdias dos Açores e a União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social quanto à fixação do valor padrão no financiamento público aos Centros de Atividades Ocupacionais.

“Com o valor padrão, ou seja, o valor pago pelo Governo por cada utente, fixado entre 582 e 655 euros, em função do grau de autonomia, e tendo em conta as novas vagas a disponibilizar em 2019, falamos de um financiamento superior a 3,7 milhões de euros aos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO), o que representa um aumento de cinco por cento face a 2017”, sublinhou Andreia Cardoso, citada em nota do executivo.





A secretária regional, que falava na apresentação do projeto para a construção do Centro de Apoio à Deficiência, cujo concurso público foi publicado em Jornal Oficial, esta quarta-feira, disse que esta ação tem conta “a vida dessas pessoas e a sua existência enquanto membros de pleno direito da sociedade que integram”.





Andreia Cardoso referiu ainda que a promoção da inclusão das pessoas com deficiência é uma das prioridades do Governo Regional para este mandato e que a futura infraestrutura terá em conta as várias necessidades que foram identificadas com a avaliação efetuada aos CAO em 2018.





O Centro Apoio à Deficiência resulta de um investimento do Governo dos Açores de mais de quatro milhões de euros, onde se inclui a aquisição do espaço e as obras de requalificação do edifício que dará resposta a 80 pessoas com deficiência na ilha de São Miguel.





Neste equipamento vão funcionar a Aurora Social - Associação de Promoção e Emprego Apoiado, assim como a Associação Portuguesa de Perturbações de Desenvolvimento e Autismo (APPDA).