Anafre partilha com associados minuta para plano de contingência

“Da nossa interação com as 3.092 freguesias, para as quais enviámos além do despacho uma informação no início, ontem [quinta-feira] enviámos uma minuta para todas elas elaborarem o seu plano de contingência”, disse Jorge Veloso.

O responsável, que falava à agência Lusa no final de uma reunião do conselho diretivo da Anafre, que decorreu no Mosteiro da Flor da Rosa, no Crato, distrito de Portalegre, considera que as indicações que foram fornecidas às juntas de freguesias "ajudam-nas bastante” na prevenção à epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.

“Cada freguesia tem a sua realidade, mas entendemos, o que nós enviámos ontem, depois de três horas de trabalho na sede, ajuda-as bastante na elaboração do seu plano de contingência”, defendeu.

“Nós estamos preocupados com esta situação, alguns casos já apareceram, mas vamos ver se isto para por aqui”, acrescentou.