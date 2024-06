Anacom recebe 12 queixas no âmbito do Regulamento dos Serviços Digitais

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) recebeu 12 queixas no âmbito do Regulamento dos Serviços Digitais, os quais estão a ser "investigados", disse hoje o presidente do grupo de trabalho dos serviços digitais, Luís Alexandre Correia.