Ana Margarida Filipe a caminho de Tóquio para os Jogos2020

A atleta da Associação Mocidade Cristã - Terceira será acompanhada pela sua treinadora, Ana Paula Costa.

Ana Margarida Filipe e a treinadora viajaram ontem para Lisboa, onde vão integrar o estágio da Missão Portuguesa aos Jogos Paralímpicos, na Cidade do Futebol, em Oeiras, de 12 a 14 de agosto.



A viagem para o país do sol nascente ocorrerá no sábado à tarde, com a comitiva a iniciar o estágio de aclimatação em Fujisawa, antes da passagem gradual para a Aldeia Paralímpica.