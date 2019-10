Ana Filipe e Lenine Cunha conquistam medalhas

Ana Filipe, que na segunda-feira já tinha arrecadado a ‘prata’ na prova do triplo salto, conquistou no dia de ontem uma medalha do mesmo metal, ao terminar em segundo lugar nos 100 metros barreiras, com o tempo de 17,24 segundos, estabelecendo novo recorde nacional da especialidade.

Lenine Cunha alcançou o ‘bronze’ no heptatlo, ao totalizar 3.371 pontos, conquistando a quarta medalha para Portugal nos INAS Global Games, uma vez que Inês Fernandes obteve uma de prata, também na segunda-feira, na prova do lançamento do martelo.

No terceiro dia de competição, o ciclista Carlos Carvalho ficou muito perto de subir ao pódio, ao terminar no quarto lugar na prova de 60 quilómetros de estrada, enquanto a seleção de basquetebol continua na liderança da primeira fase, depois de vencer a Polónia pela segunda vez, desta feita por 60-34.

No futsal, a equipa nacional apurou-se para as meias-finais, ao impor-se à Rússia por 7-3, enquanto no remo Carla Silva, em ‘skiff’, passou às finais B nos 500 e 1.000 metros, com os tempos de 2.57,37 e 5.45,56 minutos, respetivamente.