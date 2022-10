Ambiente com aumento de 17% das verbas no Orçamento dos Açores em 2023

“Este é um dos maiores planos de investimentos de sempre no domínio do Ambiente, no quadro na nossa autonomia, representando um aumento de cerca de 17% em relação a 2022”, afirma o secretário do Ambiente e Alterações Climáticas, Alonso Miguel, citado em comunicado.

Na nota de imprensa, disponível no portal da Internet do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM), lê-se que o governante apresentou hoje os investimentos previstos para 2023 na área do Ambiente, numa reunião do Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável.

Em 2023, segundo é referido, está prevista a conclusão de seis projetos financiados ao abrigo do REACT-EU (programa da União Europeia destinado à coesão), com a dotação de 10,2 milhões de euros e que incidem nas “áreas da mitigação e adaptação aos efeitos das alterações climáticas e da prevenção e gestão de resíduos”.

Entre os projetos está o roteiro para a neutralidade carbónica dos Açores, a elaboração de cartografia de risco para a adaptação às alterações climáticas e a implementação de sistemas de alerta de cheias em quatro bacias hidrográficas de risco do arquipélago.

“Serão ainda concluídas as intervenções ao nível dos centros de processamento de resíduos para apetrechamento e adaptação ao processo de compostagem da recolha seletiva de orgânicos das ilhas das Flores, Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Santa Maria”, acrescenta Alonso Miguel.

Na nota é ainda referido que a Secretaria do Ambiente e Alterações Climáticas vai investir em 2023 cerca de 13,4 milhões de euros em obras públicas, com intervenções na orla costeira de São Roque do Pico, a construção do Centro de Interpretação Ambiental do Algar do Carvão, na Terceira, e a requalificação do miradouro da Lagoa do Fogo, em São Miguel.

O Governo dos Açores adianta também que na reunião com Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável foram apresentas propostas de alteração ao regulamento de acesso à reserva natural da montanha do Pico e ao regulamento de circulação de veículos motorizados na Fajã da Caldeira de Santo Cristo, em São Jorge.

A proposta final de Plano e Orçamento do Governo para 2023 será discutida e votada no plenário da Assembleia Legislativa dos Açores agendado para entre 21 e 25 de novembro.