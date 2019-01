Alunos da Povoação descobrem asteroides

Os alunos da disciplina de Física, do 12º ano, da Escola Básica e Secundária da Povoação fizeram a descoberta preliminar de oito asteroides, no final do ano passado.

A iniciativa inseriu-se na última campanha de procura de asteroides realizada pelo NUCLIO – Núcleo Interativo de Astronomia, do projeto mundial de procura de asteroides, Internacional Astronomical Search Collaboration, coordenado pelo professor Patrick Miller da Hardin-Simmons University no Texas, no qual participam escolas de cerca de 40 países.





As descobertas preliminares, realizadas pelos alunos povoacenses, correspondem às primeiras observações dos asteroides, o que servirá de ponto de partida para um processo em que as descobertas só ficarão confirmadas (as chamadas descobertas provisórias) com a segunda observação. No entanto, o nome do grupo dos alunos da Povoação ficará, desde já, ligado aos asteroides descobertos na fase preliminar.





A partir da segunda observação os asteroides passarão a ser seguidos por vários telescópios e logo que haja um número de observações suficientes para “conhecermos as suas trajetórias, o que deverá levar cerca de 4 a 5 anos, receberemos um convite do Minor Planet Center para dar nomes aos nossos asteroides”, explicou Nídia Fidalgo, professora de Física da EBS da Povoação, citada em nota de imprensa.







De acordo com Nídia Fidalgo “outros alunos de escolas portuguesas, já batizaram um asteroide lusitano. Esperamos, agora, pelo primeiro asteroide açoriano”.





Refira-se que o NUCLIO é uma instituição, sem fins lucrativos, criada, em 2001, por astrónomos profissionais e amadores. Os seus objetivos visam a divulgação e o ensino da Ciência, designadamente da Astronomia e Astrofísica, conjugando investigadores ativos em vários domínios de ponta da Astrofísica Moderna, bem como experientes astrónomos amadores.