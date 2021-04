Alexandre Gaudêncio destaca importância do património na cultura ribeiragrandense

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, presidiu à sessão de abertura do webinar “Passados complexos, futuros diversos – O olhar dos arquitetos e da história”, através do qual assinalou-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, iniciativa organizada pelo Museu da Emigração Açoriana em parceria com o Museu Vivo do Franciscanismo.