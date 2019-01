Alexandre Gaudêncio defende “mais autonomia para as escolas”

O presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, defendeu “mais autonomia para as escolas” , no Encontro Regional de Assembleias de Escola.

O autarca que marcou presença no Encontro Regional de Assembleias de Escola, que teve lugar no auditório da escola Gaspar Frutuoso, alertou, na sua intervenção, para a “necessidade das escolas terem mais autonomia a nível pedagógico e financeiro de modo a poderem dar respostas mais céleres às necessidades com que se deparam no dia a dia”.





Segundo nota de imprensa, o edil manifestou também preocupação em “dar resposta ao afastamento dos alunos em relação ao ensino e da necessidade das autarquias estarem perto da realidade local, implementando projetos que possam responder às especificidades de cada localidade”.





Alexandre Gaudêncio deixou evidente que a autarquia pretende “continuar a colaborar com as escolas do concelho para a melhoria dos resultados escolares e combate ao abandono”, como de resto já tem sido feito através dos projetos extracurriculares desenvolvidos ao longo dos últimos anos e que têm ido ao encontro dessa preocupação, explica ainda a nota.





São exemplo disso os projetos sala extra, música e teatro introduzidos com o intuito de motivar os jovens e com resultados muito relevantes a nível concelhio no que diz respeito à melhoria do desempenho escolar. “São, também, uma resposta aos desafios lançados pelo programa ProSucesso e pelo Plano Regional de Combate à Pobreza”, acrescentou o autarca.