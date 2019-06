Alexandre Gaudêncio anuncia novos investimentos para o Pico da Pedra

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, que marcou presença na sessão solene comemorativa do 184.º aniversário da freguesia do Pico da Pedra, anunciou a intenção da autarquia em construir a nova sede da filarmónica Aliança dos Prazeres, “uma pretensão antiga que estamos a trabalhar no sentido de a concretizar, proporcionando assim melhores condições a uma instituição que honra a freguesia e o concelho”, disse.

Citado em nota de imprensa, o autarca revelou também a vontade de “comprarmos um terreno junto ao cemitério para construção de um parque de estacionamento e, em consonância com o que temos feito, continuarmos a melhorar a rede viária da freguesia, com intervenções no caminho das Giestas e na zona da Lomba.”





Noutra frente, Alexandre Gaudêncio, presidiu à cerimónia de inauguração da nova sede do Vitória Clube do Pico da Pedra, um evento integrado nas comemorações do 27.º aniversário do clube. A nova sede está localizada no primeiro andar dos balneários recentemente construídos no campo de jogos José da Silva Calisto.





Na mesma nota de imprensa, o autarca frisa que “através deste investimento a Câmara da Ribeira Grande contempla o campo de jogos José da Silva Calisto de todas as condições para o clube poder crescer e continuar a desenvolver um importante papel ao nível dos escalões de formação.”





Na ocasião, Alexandre Gaudêncio deu nota de alguns investimentos na área desportiva que estão em desenvolvimento no concelho. “Está aberto o concurso para a construção do novo campo de jogos de Rabo de Peixe, estamos a concluir os novos balneários no estádio municipal da Ribeira Grande, estamos a construir os balneários no pavilhão dos Fenais da Ajuda e também vamos fazê-lo no pavilhão do Porto Formoso.”