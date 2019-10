Alemão detido por importunar mulher na baixa de Ponta Delgada

As mais lidas

Ler mais na edição desta sexta-feira, 25 outubro 2019, do jornal Açoriano Oriental

A situação aconteceu na noite de quarta-feira, pelas 21h30, sendo que a vítima acabou por ser salva pela intervenção de dois homens que estavam a proceder à recolha de resíduos urbanos. Os dois trabalhadores ouviram os gritos da mulher e acabaram por proceder à detenção do homem, garantindo a sua permanência no local até à chegada da Polícia de Segurança Pública.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok