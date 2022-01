“Ainda não é bem isto”, o livro que conta a história de uma criança açoriana na banda filarmónica

O projeto nasceu do repto lançado pela direção da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva ao jovem músico e escritor Diogo Ourique que depressa convenceu o artista plástico Abel Mendonça para a ilustração.





O objetivo era criar um registo inédito para assinalar as festividades do centenário da SFESA em março de 2022.





Depois de criadas as ilustrações foi tempo de dar a obra às crianças do CATL para a coloração.





O projeto foi acolhido e financiado pela Câmara Municipal da Praia da Vitória que propôs a sua distribuição por todas as crianças das escolas do concelho.





Marco Rocha, presidente da direção da SFESA, agradeceu a pronta colaboração dos autores da obra e deixou a promessa de levar o “ainda não é bem isto” a todas as crianças dos Açores, num projeto “que funde, no seu cerne, a cultura e a educação assim como retrata um ano de atividades desta e de outras instituições deste género”.





Diogo Ourique, jovem escritor, garantiu que a obra foi um desafio completamente novo uma vez que foi a sua “estreia na literatura para crianças com a junção da musicalidade e da rima que podemos encontrar neste livro”. A obra pretende “cativar desde cedo mais jovens para as bandas filarmónicas dos Açores”.





“O nome do personagem – Francisco – foi escolhido em honra do Dr. Francisco Ávila Gonçalves, patrono da SFESA. Francisco leva a bandeira da filarmónica e não sabe que instrumento escolher para começar a aprender a tocar. Experimenta cada um dos naipes até que no final do livro encontra, finalmente, a sua verdadeira vocação. Esta foi a minha história e a de tantas crianças açorianas nas bandas filarmónicas. Neste livro viajamos pelo percurso de uma filarmónica ao longo do ano, e é, acima de tudo uma carta de amor à arte da música que, nos Açores, ganha fulgor com estas escolas informais tão importantes como são as filarmónicas”, adiantou o autor.





Na sessão de apresentação, que teve lugar na sede da SFESA, Abel Mendonça tomou a palavra para, com muita graça, assumir a sua paixão pela instituição apesar do seu desconhecimento das questões técnicas essenciais para ilustrar a pega e o desenho dos próprios instrumentos. “Ainda não é bem isto era o que o Diogo também me dizia muitas vezes quando chegava à minha casa e via os dedos mal colocados no instrumento nos desenhos”, disse em jeito de brincadeira.





Marco Torres, presidente da Federação de Bandas dos Açores, não pôde estar presente no evento e enviou um vídeo a congratular a SFESA pelo arranque das celebrações do centenário e a destacar a importância do livro infantil.





“A experimentação está na base da pedagogia também nas artes. É isso que temos que fazer com as nossas crianças, levá-las a experimentar os instrumentos. Depois os locais escolhidos para a ação da obra: um concerto, uma arruada, o carnaval, as marchas… Assim o Diogo conseguiu mostrar toda a versatilidade que os músicos de uma banda filarmónica devem ter. Por outro lado, este livro prova também que os nossos grandes músicos instrumentistas nasceram, na sua maioria, nas bandas filarmónicas que são os conservatórios do povo”.





No final da apresentação o (também) Francisco, músico mais jovem da banda, apresentou o livro aos presentes através de um momento de leitura literária.





Os 100 anos da SFESA começaram a 1 de outubro e contemplam diversas celebrações temáticas, espetáculos e palestras. A sociedade apresenta mensalmente todas as suas atividades sendo as próximas um baile de máscaras de Halloween e o espetáculo de FADOalado, a 6 de novembro na sala de espetáculos da sede. Os bilhetes já estão à venda.