Aguiar-Branco quinta e sexta-feira em Bruxelas na Assembleia Parlamentar da NATO

A Assembleia Parlamentar da NATO completa 70 anos em 2025 e esta reunião será a primeira presidida pelo deputado socialista Marcos Perestrello, vice-presidente da Assembleia da República e antigo secretário de Estado da Defesa que foi eleito presidente da organização em novembro passado.

Numa nota divulgada pela Assembleia da República, refere-se que a reunião deste ano realiza-se “num contexto de particulares desafios” e “procurará continuar a contribuir para o reforço da solidariedade transatlântica e para uma análise das prioridades da Aliança”.

Na quinta-feira, ao fim da tarde, em Bruxelas, José Pedro Aguiar-Branco participa numa receção oficial oferecida pelo presidente da Assembleia Parlamentar da NATO, o deputado Marcos Perestrello, seguindo-se um jantar oficial na residência oficial do representante permanente de Portugal junto da NATO.

Na sexta-feira, de manhã, Aguiar-Branco estará numa reunião com os presidentes dos parlamentos dos países-membros da NATO, antes de marcar presença num almoço oficial oferecido pelo presidente do Senado belga.

No ano passado, na última Assembleia Parlamentar, em Washington, o presidente da Assembleia da República defendeu a tese de que nunca como no presente é tão importante a dupla dimensão da Aliança Atlântica de espaço de defesa e liberdade

“Há a consciência de todos que está em causa a própria democracia e liberdade e o mundo tal como desejamos que exista numa sociedade livre. Nunca como agora essa dupla realidade esteve presente entre todos os seus Estados-membros”, declarou o presidente da Assembleia da República.

José Pedro Aguiar-Branco, antigo ministro social-democrata da Defesa, referiu-se em especial à questão do reforço da articulação entre os flancos leste e sul da Aliança Atlântica.

“Embora os riscos imediatos se encontrem no flanco leste, por causa da invasão russa da Ucrânia, há a consciência de que as ameaças são globais. Temos ameaças como a desinformação, muitas vezes por via das redes sociais, que visa criar instabilidade na NATO, designadamente em termos de objetivos de alargamento”, apontou.

Neste contexto, o presidente da Assembleia da República defendeu ainda a necessidade de se criar uma forte linha de comunicação em relação a países terceiros.

“Os parlamentos têm um papel muito relevante, na medida em que representam diferentes famílias políticas e formam as posições dos diversos países. Quanto maior for a troca de experiências interparlamentar, quanto maior for a articulação, também em maior grau será reforçada a qualidade da Aliança Atlântica”, acrescentou.