Agressor do marido de Nancy Pelosi tinha lista de pessoas a atacar

A imprensa local forneceu alguns pormenores sobre o incidente que ocorreu na noite de quinta para sexta-feira e que terminou com Paul Pelosi de 82 anos, hospitalizado depois de ter sido agredido com um martelo.

Fontes policiais próximas da investigação declararam ao canal televisivo CBS News que o agressor, identificado como David Depape, de 42 anos, planeava atacar mais pessoas, já que tinha em sua posse uma lista de eventuais alvos.

A estação de televisão CNN também divulgou nas últimas horas alguns pormenores sobre o caso, que apontam para que o atacante pretendia manter Nancy Pelosi retida na sua residência, já que transportava consigo um saco contendo várias braçadeiras e fita adesiva.

Paul Pelosi foi atacado em São Francisco, no Estado norte-americano da Califórnia, quando se encontrava na sua residência familiar. O agressor irrompeu pela casa gritando “Onde está a Nancy?! Onde está a Nancy?!”, mas esta encontrava-se, na altura, em Washington D.C..

A investigação prossegue, mas já se sabe que o agressor forçou a entrada pela porta das traseiras da moradia.

Após uma chamada de alerta às 02h27 locais, os agentes da polícia chegaram à residência dos Pelosi, que tinha a porta aberta, e encontraram Paul Pelosi e Depape lutando na entrada e agarrando os dois o mesmo martelo.

Do exterior, disseram ao atacante para largar a vítima e, nesse momento, ele atingiu Pelosi “pelo menos” uma vez. Foi então que as forças policiais avançaram “imediatamente”, lhe retiraram a arma e o detiveram.

O marido da presidente da Câmara dos Representantes foi transportado para o Hospital Geral Zuckerberg, operado com êxito a uma fratura no crânio e tratado por diversos ferimentos sofridos no braço direito e nas mãos.

O ataque ocorreu a menos de duas semanas das eleições legislativas intercalares de 08 de novembro no país, destinadas a renovar toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado (a câmara alta do Congresso norte-americano).

Numa carta dirigida aos membros da Câmara dos Representantes, Pelosi disse, no passado sábado, que o marido está a melhorar, mas que os seus filhos e netos ficaram “desconsolados e traumatizados”.

Pelosi agradeceu também às forças policiais e aos profissionais de saúde “os cuidados médicos que salvam vidas” e que o marido está a receber.