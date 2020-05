Agressão a técnico vale suspensão prolongada

No final do jogo, Carlos Silva encaminhou-se em direção a Nuno Vieira e desferiu-lhe uma cabeçada na testa. O treinador da equipa adversária caiu, mas não precisou de ser assistido no local ou no hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

A equipa de arbitragem, formada por Vítor Santos e por Mauro Ribeiro, expulsou Carlos Silva e anotou nas ocorrências do boletim de jogo ter sido “um ato brutal que derrubou e fez cair o treinador da equipa do GD Biscoitos”. O relatório da Polícia considerou ter havido agressão.





