Covid-19

Agência Europeia do Medicamento autoriza vacina da Moderna e reforço Pfizer para crianças

A Agência Europeia do Medicamento autorizou as vacinas para a covid-19 da farmacêutica Moderna em crianças dos 6 aos 11 anos e recomendou doses de reforço da vacina Pfizer - BioNTech para crianças com 12 anos ou mais.