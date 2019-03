Agência Espacial Nacional avança nos Açores ainda este mês

A Agência Espacial Nacional, com sede na ilha de Santa Maria, nos Açores, vai avançar ainda este mês com a aprovação dos seus estatutos e indicação do seu diretor, disse à Lusa o ministro da Ciência Manuel Heitor.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que falava à margem de uma conferência proferida numa unidade hoteleira de Ponta Delgada, por um jornal local, referiu que neste momento está num processo de “atração de financiamento estrangeiro, com várias empresas” a visitar os Açores.

Além da sede, haverá também instalações em Lisboa e em outros sítios do país”, adianta Manuel Heitor, que salvaguardou que a agência espacial terá a figura jurídica de pessoa coletiva de direito privado, de tipo associativo e sem fins lucrativos.

O titular da pasta da Ciência declarou que o calendário do Porto Espacial dos Açores, que “se encontra na segunda fase, até maio”, de receber propostas concretas de empresas, havendo depois um processo negocial que “irá decorrer até ao verão para, até final do ano, haver um contrato claro para a construção do porto, com ideia de haver lançamentos em 2021”.

No caso específico do Air Center, o ministro declarou que se está a criar a sua sede e um Centro de Observação da Terra, na ilha Terceira, em parceria com a Agência Espacial Europeia (ESA), com objetivo de se criar uma equipa de, “pelo menos, 10 pessoas até ao final do ano”.

O ministro adiantou que o espaço gera no país atualmente 40 milhões de euros, pretendendo-se aumentar dez vezes este valor e criar mil postos de trabalho qualificados na próxima década.

Manuel Heitor foi recebido hoje pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, que sublinhou o empenho “competente e ativo” do Governo da República na concretização de vários projetos científicos na região, no âmbito da estratégia regional de potenciar novas áreas ligadas à investigação e ao conhecimento para a criação de emprego e de riqueza no arquipélago.

O chefe do executivo açoriano exemplificou com o AIR Center, com o projeto para a instalação em Santa Maria de um porto espacial para o lançamento de microssatélites, a par de infraestruturas de observação do espaço já existentes na região.