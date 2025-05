AFPD promove fórum “Dos Açores para o Mundo”

“Dos Açores para o Mundo” é o nome do fórum que a Associação de Futebol de Ponta Delgada (AFPD) vai promover quinta-feira, 15 maio, a partir das 18h30, com o objetivo de partilhar conhecimento entre treinadores, atletas e amantes do jogo.



No painel de preletores estão três jovens treinadores da Região, três nomes do futebol açoriano com percursos inspiradores que prometem, ao longo de quatro horas, proporcionar uma interessante discussão sobre o jogo e as suas vertentes.



Rodrigo Quaresma, treinador de 33 anos que na última época orientou a equipa sénior do Benfica Águia no Campeonato de São Miguel, vai falar sobre “Análise de jogo” (19h00), seguindo-se a intervenção de Tiago Pina, de 34 anos, ex-treinador adjunto dos argentinos do Central Córdoba S. Estero, que abordará a temática “Da Formação ao Profissional” (20h00). O painel de preletores fica completo com André Branquinho, 41 anos, treinador UEFA Pro, que vai falar sobre “Modelo de jogo” (21h00).



De acordo com o programa do evento, cada intervenção terá a duração de aproximadamente 45 minutos, seguindo-se um espaço para perguntas e/ou debate de 15’.



No final da sessão, o diretor técnico da AFPD, Pedro Bermonte, fará a moderação de uma mesa redonda com a presença dos três preletores (22h00), havendo, de igual modo, espaço para perguntas e/ou debate.

Em declarações ao Açoriano Oriental, o também responsável pelo Gabinete Técnico da AFPD sublinha que esta iniciativa tinha, na sua génese, um propósito diferente.

“Inicialmente, a ideia era ter alguns preletores convidados para falar destes temas para o Curso de Treinadores UEFA B. Estes são dos temas mais mencionados pelos treinadores quando lhes falamos de formação contínua: a análise do jogo, a construção de um modelo de jogo e as diferenças entre formação e futebol profissional. Como conseguimos um painel rico, achamos por bem abrir a porta a outros treinadores que queiram estar presentes” num evento de partilha que tem entrada livre.



Pedro Bermonte justifica que o evento não atribui créditos porque “este ano já organizamos, em parceria com outras entidades, três formações creditadas. Achamos que a formação devia valer apenas pela partilha de conhecimento. Sendo assim, é gratuita e não creditada”, explica o treinador que assumiu a direção técnica da AFPD há quase um ano.



O evento vai ter início pelas 18h30 e prolonga-se até às 23h30.