De recordar que os campeonatos organizados pela associação que tutela o futebol e o futsal nas ilhas de São Miguel e Santa Maria estão interrompidos desde 12 de março, devido à pandemia por Covid-19.

Na altura, o Campeonato de são Miguel de futebol era liderado pelo Santiago e Vale Formoso, ambos com 23 pontos, a 8 jornadas do fim; enquanto no futsal a Casa do Povo do Livramento seguia isolado, com 28 pontos, a 3 jornadas do fim.