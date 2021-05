AEAzores evoca o Dia dos Açores, na Praça do Emigrante

Segundo refere nota, tendo como cenário a “exposição dedicada a cada uma das 17 Casas do Açores, que ficará disponível até ao dia 31 de maio, serão colocadas placas no mural da Praça do Emigrante. Uma irá homenagear os romeiros das comunidades, personalizados em António Tabico, e outra o trabalho dos Colóquios da Lusofonia na promoção da língua portuguesa. Aurélio Ferreira, emigrante nos Estados Unidos da América, também colocará uma placa da sua família”.





No evento, organizado em colaboração com o Governo dos Açores e com a Câmara Municipal da Ribeira Grande, estarão presentes o presidente da AEAzores, Rui Faria; o presidente da autarquia local, Alexandre Gaudêncio; o diretor regional das Comunidades, José Andrade; o presidente da associação Movimento dos Romeiros de São Miguel, João Carlos Leite; Fernando Maré, uma referência das romarias na ilha de São Miguel e na Diáspora e o organizador dos Colóquios da Lusofonia, Chrys Chrystello.