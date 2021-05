Advogados pedem acesso a vacinação prioritária nos Açores

“No entendimento do Conselho Regional é da mais elementar justiça que os advogados dos Açores sejam considerados como grupo prioritário atendendo à atividade que desenvolvem junto dos cidadãos e do perigo de contágio inerente a esta relação. Os advogados desenvolvem as suas atividades em diversos espaços, nomeadamente escritórios, tribunais, estabelecimentos prisionais, conservatórias, empresas, repartições públicas e com diferentes públicos, que impõem um redobrado cuidado”, sustenta o comunicado da Ordem dos Advogados.



O Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Advogados confia que o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, seja sensível aos argumentos apresentados e inclua os advogados açorianos como um grupo prioritário na vacinação.