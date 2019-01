Adjudicada empreitada de reabilitação e beneficiação do Centro de Saúde das Velas

Foi publicada esta sexta-feira em Jornal Oficial, a adjudicação da empreitada de reabilitação e beneficiação do edifício do Centro de Saúde das Velas, em São Jorge, pelo valor de 1.557.600 euros e um prazo de execução de 18 meses.



A empreitada agora adjudicada prevê intervenções no serviço de urgência, no internamento, nos cuidados continuados e na fisioterapia, bem como a requalificação estrutural do edifício e da sua rede elétrica, refere o executivo em nota.







Esta é uma intervenção integrada no ciclo de requalificações da rede de infraestruturas da saúde da ilha de São Jorge promovidas pelo Governo Regional, que incluiu a empreitada de remodelação e ampliação do Centro de Saúde da Calheta.







A execução da obra foi atribuída à empresa Pedro Serôdio, Engenharia S.A.