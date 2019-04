Aditamento a projeto de arquitetura entregue na Câmara Municipal

As mais lidas

Mantêm-se os pressupostos iniciais de um hotel de 4 estrelas, com 110 unidades de alojamento (220 camas).

Uma das questões pendentes diz respeito à área de "delimitação assinalada na suspensão do PDM publicada em Decreto Regulamentar n.º 4/2018/A. O projeto de arquitetura foi adaptado, por exigência da Câmara Municipal, para no piso três não extravasar os limites referidos e resolver o impacto que a solução anterior tinha sobre a Rua Eng. José Cordeiro", explica ainda a nota da autarquia.

Acrescenta a nota "após a receção dos pareceres externos – Delegação de Saúde e Direção Regional do Turismo – a Câmara Municipal de Ponta Delgada irá pronunciar-se. O aditamento tem como objetivo dar cumprimento aos considerandos exarados nas informações prévias".

A Asta Atlântida já entregou na Câmara Municipal de Ponta Delgada o aditamento ao projeto de arquitetura para a construção do hotel 4 estrelas na zona da Calheta Pêro de Teive, freguesia de São Pedro, e criação de espaço verde de fruição pública, que garante a demolição das galerias, adianta nota de imprensa.

