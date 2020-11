De acordo com comunicado da Associação de Futebol da Horta, organizadora do Campeonato de Futebol dos Açores, foi determinado o adiamento da 8ª jornada da prova que se realizava no próximo domingo, dia 22 de novembro.



A decisão foi tomada depois de terem sido ouvidas as Associações de Futebol de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.