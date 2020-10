Adel Taarabt renova com Benfica até 2023

A renovação de Taarabt, que na quinta-feira foi um dos titulares da equipa treinada por Jorge Jesus no compromisso da Liga Europa frente ao Lech Poznan, vencido pelos ‘encarnados' por 4-2, foi revelada através do sítio oficial do Benfica.

O médio marroquino (21 internacionalizações e quatro golos) chegou à Luz na temporada de 2015/16 e, depois de dois empréstimos consecutivos aos italianos do Génova, voltou a ganhar protagonismo no plantel benfiquista, renovando contrato em agosto de 2019 até 2022, tendo o mesmo sido agora prolongado por um ano.