Açorianos no Campeonato Nacional de Seniores

A AAKDA estará representada pelos atletas Martim Melo, do Karaté Clube de PontaDelgada, Matilde Medeiros, do Clube Karaté Shotokan de Rabo de Peixe, e Valter Medeiros, do Clube Karaté Shotokan da Relva.

A orientar os atletas estará o diretor técnico da AAKDA, treinador Grau III, António Mota.

O Campeonato Nacional de Seniores é uma prova da responsabilidade da Federação Nacional de Karaté - Portugal, e conta para já com 235 inscritos, sendo 189 atletas e 46 treinadores de 66 clubes, oriundos de 36 Associações, pode ler-se no comunicado enviado às redações pela AAKDA.