Açorianos com rendimentos abaixo da média nacional

Dados do INE revelam que, em 2017, os açorianos auferiram rendimentos inferiores à média nacional, principalmente em Vila Franca do Campo

Em 2017, os Açores registaram valores médios de rendimento bruto no valor de 8510 euros, inferiores à referência nacional de 8687 euros, sendo que Vila Franca do Campo, em São Miguel, foi o concelho que registou o rendimento médio mais baixo na Região (6242 euros).

Os dados revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o rendimento ao nível local, com indicadores de 2017 sobre o rendimento bruto declarado no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), mostrou, por outro lado, que Ponta Delgada constitui o município dos Açores onde se aufere mais, apresentando valores medianos de 9568 euros, superiores à média do país.







