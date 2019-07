Açoriano chefiou delegação em missão da UE no Níger

Um oficial açoriano da Polícia de Segurança Pública (PSP) integrou uma missão da União Europeia no Níger, em África, com o objetivo principal de dar formação e capacitar as forças de segurança locais.

O subintendente Ruben Medeiros, de 49 anos, é natural de Ponta Delgada e entrou esta semana em funções como o novo comandante da Divisão Policial de Angra do Heroísmo.

Ruben Medeiros integrou a missão da União Europeia EUCAP Sahel Niger durante dois anos - entre abril de 2017 e abril de 2019 - como chefe da delegação destacada da missão em Agadèz, a cidade principal da região norte deste país, sendo também a região mais inóspita do Níger. O quartel-general da missão estava na capital do Níger, Niamei, situada no sul deste país da África Ocidental.



Nesse período, a missão integrada por este oficial de polícia açoriano conseguiu formar mais de 2.500 elementos das forças e serviços de segurança e do setor da justiça do Níger, só durante o ano de 2018. Além disso, foi também responsável pela entrega de material para as forças de segurança bem como para o setor da justiça num valor global de 4,9 milhões de euros.







Ler mais na edição desta terça-feira, 2 jukho 2019, do jornal Açoriano Oriental