"Açores são a única região do país com crescimento de dormidas a dois dígitos"

Marta Guerreiro, que falava à margem da reunião do Conselho Estratégico para a Promoção Turística, sublinhou o crescimento de 16,7%, num ritmo médio nacional que se mantém nos 3,9%.







De acordo com nota do executivo, a governante evidenciou o crescimento de 10,1% nos proveitos totais, na Hotelaria Tradicional, comparando com um crescimento médio nacional de 5,6%, refletindo, por sua vez, os bons crescimentos também.







A titular da pasta do Turismo destacou ainda o REVPAR de 48 euros, em ritmo de crescimento de 7,1%, face a um ritmo de 2,7% a nível nacional.







“Este importante indicador, que reflete em boa medida a rentabilidade das unidades hoteleiras, nunca esteve tão próximo do nível de rentabilidade das unidades hoteleiras do arquipélago da Madeira, que, ainda para mais, registaram neste período um decréscimo de 7%”, sublinhou.







Marta Guerreiro manifestou satisfação com os resultados alcançados em 2019 em termos turísticos nos Açores, numa altura em que alguns destinos insulares estão a registar abrandamentos, “o que representa um claro sinal de crescente notoriedade internacional do destino Açores, mas também uma boa capacidade de resiliência de todos os empresários e profissionais do setor na Região”.







A Secretária Regional frisou que, também por via dos Açores, o país tem tido um “grande destaque” no que diz respeito a práticas sustentáveis nesta atividade, através da certificação dos Açores como Destino Turístico Sustentável, sendo a única região do país com esta certificação e o único arquipélago no mundo.