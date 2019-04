Açores são a região do país com mais projetos aprovados no âmbito do Mar2020

No âmbito do programa operacional Mar2020, “os Açores são a região do país com mais projetos aprovados, o que corresponde a cerca de seis vezes mais do que a média nacional”, revelou o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, adiantando que a Região tinha 664 candidaturas aprovadas no período a que se refere o mais recente relatório do Tribunal de Contas, divulgado quarta-feira.