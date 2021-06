Açores registam mais 27 casos de Covid 19

Em São Miguel, há um caso de um viajante, residente na freguesia de São Pedro, concelho de Ponta Delgada, com resultado positivo à chegada, proveniente de viagem ao exterior do arquipélago.

Todos os restantes casos são referentes a transmissão comunitária.

Assim, o concelho da Ribeira Grande regista 11 novos casos (seis em Rabo de Peixe, dois na Matriz, um na Lomba da Maia um na Ribeirinha e um na Conceição).

No concelho de Ponta Delgada há cinco novos casos (dois nos Arrifes, dois em São Pedro, e um em Santa Clara). No concelho da Lagoa há 10 novos casos (seis em Água de Pau, e um em cada uma das freguesias de Cabouco, Rosário, Santa Cruz e Ribeira Chã).



Na Terceira há um caso positivo na freguesia do Cabo da Praia, concelho da Praia da Vitória, relativo a um viajante, não residente, com resultado positivo à entrada no porto da Praia da Vitória.



Nas últimas 24 horas não foram registadas recuperações e à data de hoje estão internados nove doentes, oito no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Nenhum destes doentes internados está em Unidade de Cuidados Intensivos.



O arquipélago conta presentemente com 347 casos positivos ativos, sendo 323 em São Miguel, 13 na Terceira, nove no Faial, um em Santa Maria e um em São Jorge.