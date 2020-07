Açores registam dois novos casos positivos nas últimas 24 horas

De acordo com nota, um dos casos diagnosticados reporta-se a um indivíduo do sexo masculino, com 43 anos, não residente, que desembarcou na Região proveniente de ligação aérea com o território continental a 19 de julho, e que domingo obteve resultado positivo no teste de despiste para o vírus SARS-CoV-2 de 6.º dia, após um resultado negativo no teste realizado à chegada.

O outro caso diagnosticado reporta-se um indivíduo do sexo masculino, com 56 anos, não residente, que desembarcou na Região a 25 de julho e que à chegada, no teste de despiste para a Covid-19, obteve resultado positivo.

Ambos os casos apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos.

Com estes casos mais recentes, foram detetados na Região 165 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, verificando-se atualmente 10 casos positivos ativos, dos quais nove na ilha de São Miguel e um na ilha Terceira.